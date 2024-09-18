立憲民主党代表選（２３日投開票）に立候補した泉健太代表、吉田晴美衆院議員、野田佳彦元首相、枝野幸男前代表の４人は１８日、東京・新橋ＳＬ広場で最後の街頭演説会を開いた。時折、雨が降る中での街頭演説会には、学生や仕事帰りの人たちなど大勢の聴衆たちで埋めつくされた。トップバッターでマイクを握った泉氏は「テレビ番組で『自民党と立憲の違いは何ですか』とよく聞かれる。私たちと（自民党）の大きな違いは、国