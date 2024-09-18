メジャーデビュー20周年を迎えたお面バンド“ビークル”ことBEAT CRUSADERSが10月20日、2009年開催の全国ZEPP TOUR＜Oh my ZEPP＞ライブ映像集を初音源化、配信リリースすることが発表となった。◆BEAT CRUSADERS(ビート・クルセイダース) 動画 / 画像同ライブは2010年の散開(解散)前年、メジャー初ベスト盤『VERY BEST CRUSADERS』のレコ発ツアーとして開催されたもの。そのライブ映像集はキャリア初としてリリースされた。ライブ