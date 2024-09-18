◆社会人野球日本選手権・近畿地区最終予選▽代表決定戦ＮＴＴ西日本７Ｘ―６三菱重工Ｗｅｓｔ＝延長１２回タイブレーク＝（１８日・わかさスタジアム京都）ＮＴＴ西日本が４時間超えの死闘を制し、２大会ぶり２４度目の本戦出場を決めた。１０月２４日のドラフト会議で指名候補に挙がる伊原陵人（大商大）は先発として５回２／３を１失点と試合をつくった。左腕は「直球も走っていなかったですし、コースにも決まっていな