スポーツやアウトドアなど、アクティブなシーンにフィットするブランドとして多彩なラインナップが顔を揃えるセイコー プロスペックス。中でも本格的な計時機能を備えたスポーツクロノグラフとして2021年より展開しているのが、セイコーの60年代以来のクロノグラフ開発史を象徴するSPEEDTIMERの名を冠した“スピードタイマー コレクション”です。誕生以来、自動巻き機械式とソーラークォーツの2つのラインを中心に展開してきたこ