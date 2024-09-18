スケートボード・パークの世界選手権は18日、ローマで開幕して女子予選が行われ、日本勢はパリ五輪代表の草木ひなの（スターツ）が3位、長谷川瑞穂が8位、菅原芽依は9位、貝原あさひは13位で32人による20日の準々決勝に進んだ。五輪2大会連続銀メダルの開心那（WHYDAHGROUP）、東京五輪女王の四十住さくら（第一生命保険）は出場しなかった。（共同）