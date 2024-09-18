貸金業者の登録を受けずに独立行政法人「福祉医療機構（WAM）」からの新型コロナウイルス対策の融資を仲介したとして、警視庁捜査2課は18日、元WAM理事で会社役員、三浦由博容疑者（67）＝東京都品川区＝ら男性3人を貸金業法違反（無登録営業）の疑いで逮捕した。＜写真で見る＞社会に衝撃を与えた事件警視庁によると、三浦容疑者らは2020年3月からの1年8カ月で、医療法人や社会福祉法人など約40法人に対する64億円超の融資を