ヤクルトが逆転勝ち。３点を追う四回に村上の２８号２ランで反撃し、五回にサンタナの適時打で同点。六回に代打松本直の犠飛と長岡の左前打で２点を勝ち越した。広島は九里が中盤につかまり、六回途中５失点で９敗目を喫した。