クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下、KKDJ）は、ハロウィンの魔法をかけてモンスターに変身したドーナツを「KRISPY KREME HALLOWEEN」プロモーションと題し、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（催事およびKKD店舗以外の小売店を除く）において、10月1日から期間限定で販売する。今年のKKDJのハロウィンは、少し怖くてちょっとかわいいモンスターが集結し、パンプキンやムラサキイモなど、秋らしいおいしさを届け