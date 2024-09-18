◇プロ野球 セ・リーグ 巨人−DeNA（18日、東京ドーム）引き分け以上で優勝マジックが点灯する巨人が試合を振り出しに戻しました。1点を追う8回、先頭の岡本和真選手がフォアボールで出塁すると、続く浅野翔吾選手がチャンスを広げるレフト前ヒット。オコエ瑠偉選手の送りバントで1アウト2、3塁と一打逆転のチャンスを作り、打席には岸田行倫選手。DeNA3番手ウェンデルケン投手のストレートを振り抜き、打球はセカンドへ。3塁ラン