自民党総裁選の9人の候補は18日、愛媛県と大阪府で演説会を行い、地方経済の活性化などを訴えました。総裁選の地方遊説、5か所目となった松山市での演説会で、9人の候補は農業や林業、漁業など地域経済の活性化を訴えたほか、人口減少、東京一極集中の解消に取り組む考えを強調しました。その後、大阪で行われた演説会では、日本維新の会の躍進により2021年の衆院選・小選挙区で自民党が全敗となる中、大阪府連の立て直しなどを訴