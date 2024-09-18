名古屋―新潟前半、チーム2点目となるゴールを決める名古屋・永井（左）＝豊田明治安田J1第29節第3日（18日・豊田スタジアム＝1試合）14位の名古屋が野上、永井らのゴールで新潟に3―0で勝ち、勝ち点40として9位に浮上した。新潟は7試合ぶりの黒星で勝ち点39のままで11位に後退。