京都―千葉後半、チーム2点目のゴールを決め、喜ぶ京都・マルコトゥーリオ＝フクアリサッカーの第104回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）は18日、千葉市のフクダ電子アリーナで準々決勝の1試合が行われ、J1京都は3―0でJ2千葉を下し、2大会ぶりにベスト4に進んだ。豊川らが得点した。鹿島―神戸の勝者と、10月27日に予定されている準決勝で対戦する。