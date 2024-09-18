ロッテ戦に先発した楽天・藤井＝楽天モバイルパーク楽天が大勝し、5連勝で3位に浮上した。2―1の四回に押し出し四球や太田の適時打などで4点を奪い、その後も加点した。藤井は6安打、2四死球を許したが要所を締め、6回1失点で10勝目。ロッテは4連敗で4位に後退。