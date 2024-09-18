西武は１８日のオリックス戦（ベルーナ）に３―１と勝利。今季４度目の３連勝とし、このカードは１試合を残し１２勝１２敗のタイとした。先発・隅田知一郎投手（２５）は８回１１１球を投げ４安打１失点で自己最多タイの９勝（９敗）とし目指す２ケタ勝利に王手をかけた。打線は１点を追う初回に佐藤龍の犠飛で同点とし２回二死二塁でこの日、９番に入った滝沢が前進守備の右中間を真っ二つに切り裂く適時三塁打で逆転に成功