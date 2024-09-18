◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）勝ち越された巨人がその直後の８回裏に反撃、同点に追いついた。ＤｅＮＡの３番手・ウェンデルケン投手から先頭の岡本和真内野手が四球、浅野翔吾外野手が左前打で続き無死一、二塁。途中出場のオコエ瑠偉外野手は三塁へ完ぺきな送りバントを決め１死二、三塁とチャンスを広げ、岸田行倫捕手の二ゴロで三塁から岡本和が本塁へヘッドスライディング。同点に追いつ