すっきりとした見た目を保つため、必要不可欠な黒ボトム。とはいえ心地よさを求めたい今は、あからさまなスキニーは気分じゃない。シャープな持ち味はありながら、ノンストレスなうえに動きやすさも考慮された特別な1本をピックアップ。どこを見る？「ラクしながらキレイに穿ける」パンツの選び方□華奢な脚線を連想させる「ゆったりシルエット」□形がゆるくてもきりっと見える「引き締め力のある黒」□重たい黒でものっぺり見え