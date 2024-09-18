◆パ・リーグ楽天８―１ロッテ（１８日・楽天モバイルパーク）ロッテは、ＣＳ進出を争う楽天との直接対決で痛恨の２連敗を喫した。１５日の西武戦から泥沼４連敗で４位タイだった５月４日以来、４か月ぶりの４位転落となった。前日は延長１０回の激闘の末に逆転サヨナラ負けを喫し、楽天に１ゲーム差に迫られ、迎えた一戦。１５年のサイ・ヤング賞左腕のカイケルが先発マウンドに上がった。だが、３回には先頭・伊藤に左中間