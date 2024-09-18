廃材で稼働する「ASL ガライヤ Bio Energy Vechicle」石川県の加賀平野の中央に位置する石川県小松市。ここには日本でも最大級の自動車博物館である「日本自動車博物館」があり、日本の大手自動車メーカーの製品はもちろん、半世紀以上前に海外メーカーが生産したスポーツカーや、名前も知られていない企業が作ったマイナー車両も置かれています。今回取り上げるのは「ASL ガライヤ Bio Energy Vechicle」。どのようなモデルな