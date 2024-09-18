明治安田Ｊ２リーグは１８日、徳島県鳴門市の鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで第２９節の残り１試合が行われ、２位の清水が徳島に２―１で逆転勝ちし、勝ち点を６８に伸ばした。首位横浜Ｃとは１差。