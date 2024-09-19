【イスタンブール時事】レバノンの首都近郊など各地で１７日に起きた通信機器の連続爆発で、アビアド保健相は１８日、死者が子供２人を含む１２人に増えたことを明らかにした。けが人は約２８００人に上り、うち約１割が重傷。負傷部位は目や耳、手などが多く、一部の人々はシリアやイランへ搬送され治療を受けているという。今回の爆発は、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラのメンバーが日常的に使うポケットベル型の