UHA味覚糖は、阪急うめだ本店地下1階食品売り場にてcororo秋の限定フレーバー｢ブルーベリー｣を2024年9月25日(水)より新発売します。また、秋からの商品として｢田村みかん｣｢あまおう苺｣｢ふじりんご｣も再登場いたします。特徴である果実のようなジューシー食感とブルーベリーのさわやかな甘酸っぱさですっきりとした味わいを楽しめる商品です。 cororo｢ブルーベリー｣