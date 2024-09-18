「天皇杯・準々決勝、京都３−０千葉」（１８日、フクダ電子アリーナ）Ｊ１京都が前半から試合を支配し、アウェーでＪ２千葉を破って２年ぶりの準決勝進出を決めた。リーグ戦は３連勝中で、７月以降７勝１分１敗と絶好調の京都。天皇杯でもその勢いは止まらなかった。前半１１分、カウンターからＦＷマルコ・トゥーリオのスルーパスにけがから復帰し約３カ月ぶりの先発出場だったＦＷ豊川雄太（３０）が反応。滑り込みなが