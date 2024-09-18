沖縄出身のラッパー・Rude-αが、新曲「ちゃーがんじゅーSHIT!!!」を本日・9月18日（水）に配信リリースした。 新曲「ちゃーがんじゅーSHIT!!!」は、韓国の人気ビートメーカー・Iamdlとタッグを組み、地元沖縄への「愛」と「ライフスタイル」を、フリースタイルで養った確かなスキルで歌い上げるHIP HIPソング。 また、地元・沖縄県沖縄市で撮影されたMusic Video