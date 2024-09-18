明治安田J2リーグ第29節延期分の徳島ヴォルティスvs清水エスパルスが18日に鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで行われた。台風10号の影響でこの日まで持ち越しとなったカード。首位横浜FCを4ポイント差で追いかける清水が今後の優勝争いを左右する3ポイントを目指して、5ポイント差のプレーオフ圏に割って入りたい12位徳島ヴォルティスのホームに乗り込んだ。序盤こそ清水が分厚い攻めを仕掛けたが、ホームの徳島