川崎フロンターレは18日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ第1節で蔚山HD FC(韓国)と対戦し、1-0勝利で白星発進となった。従来のACLが再編され、アジアのトップクラブが集う実質的な新大会となったACLE。今季J1リーグで上位陣とほど遠い川崎Fだが、昨季の天皇杯優勝により、出場権を獲得している。初戦は敵地韓国にて、GKチョ・ヒョヌやDFキム・ヨングォン、MFチョン・ウヨンら現役韓国代表の主力格を揃える