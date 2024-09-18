今月２１日までの老人週間に合わせ、山本知事が１８日、県内最高齢の１１０歳の女性のもとを訪れ長寿を祝いました。 県内最高齢の加藤きよみさん１１０歳です。大正３年・１９１４年３月２９日生まれで現在は前橋市のサービス付き高齢者向け住宅「清流館城東ＣＴＬ」で生活しています。 今月２１日までの老人週間に合わせ、山本知事が１８日、加藤さんのもとを訪れ長寿を祝いました。山本知事は、「加藤さんのように長寿を