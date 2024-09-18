楽天が５連勝し、７月１６日以来の３位に浮上した。三回、小郷の犠飛などで２点先取。１点リードの四回は打者一巡の攻撃で４点を奪い、五、六回にも加点した。藤井は６回１失点で１０勝目。ロッテは４連敗。カイケルら投手陣が崩れた。