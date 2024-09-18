台風の影響で延期されていたサッカーJ2リーグ第29節が9月14日に行われ、清水エスパルスは、アウェーで12位徳島ヴォルティスと対戦。清水は途中出場のFWドウグラスタンキの2ゴールで逆転勝利を挙げました。 快勝した前節からスタメンを7人入れ替えた清水は前半、シュート3本、枠内シュート0本に終わり、0‐0で折り返します。すると、後半18分、徳島MF鹿沼直生に先制ゴールを許してしま