乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。9月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、8月19日（月）に乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELで配信された「乃木坂46 掛橋沙耶香 卒業セレモニー」について語りました。 乃木坂46の賀喜遥香＜生徒からのメッセージ＞「同期の掛橋沙耶香ちゃんの卒業セレモ