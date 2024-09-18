笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。9月14日（土）の放送は、前回 https://news.audee.jp/news/Iy7EWmURv1.htmlに引き続き、株式会社フーディソン 代表取締役CEOの山本徹（やまもと・とおる）さんをゲストに迎え、お届けしま