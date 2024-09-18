日本ハムの投打がかみ合った。伊藤は９三振を奪って今季４度目の完封。１３勝目を挙げた。打線は二回に水野の犠飛で先制。六回に１点を加え、九回にはレイエスがソロを放った。ソフトバンクは打線が９安打したが、１点が遠かった。