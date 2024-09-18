大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月17日（日本時間18日）マイアミ・マーリンズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ローンデポ・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャース・大谷翔平投手（30）が「1番・DH」でフル出場。 三回に5戦ぶりとなる48号2ランを右越えに放ち、48本塁打、48盗塁とした。 今季の打点をナ