21:30 カナダ国際証券取扱高（7月） 予想N/A前回51.7億カナダドル 米住宅着工件数（8月） 予想131.4万件前回123.8万件（住宅着工件数) 予想6.1%前回-6.8%（住宅着工件数・前月比) 予想141.1万件前回139.6万件（住宅建築許可件数) 予想1.1%前回-3.3%（-4.0%から修正）（住宅建築許可件数・前月比) 23:30 米週間石油在庫統計 19日 2:30 カナダ中銀議事録（9月4日開催分）