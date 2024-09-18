ドル円１４１．８０近辺、米１０年債利回り３．６７％台に上昇＝ロンドン為替 ドル円は141.80近辺へと小幅上昇。ユーロドルは1.1125近辺へと小幅下落。米１０年債利回りが３．６７％台へと上昇しており、ややドル買いの動きがみられている。 USD/JPY141.77EUR/USD1.1124