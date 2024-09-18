シンガー・ソングライターの米津玄師（33）が18日放送のNHK「虎に翼×米津玄師スペシャル」（後8・00)に出演。NHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主題歌を担当し、その制作秘話を語った。この日は朝ドラ「虎に翼」でヒロインを務める伊藤沙莉と主題歌「さよーならまたいつか！」を手掛けた米津の豪華対談が実現。劇中の日比谷公園のセットを舞台に伊藤は「“さよーならまたいつか！”