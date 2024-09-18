東京都交通局は１８日、都営地下鉄などの車両に関し、車輪に車軸を結合する作業でかけた圧力が基準値外だったにもかかわらず、範囲内に収まっているようにデータが改ざんされていたと発表した。作業を委託した京王重機整備からの報告で判明したもので、再発防止の徹底を求めた。改ざんが判明したのは、都営地下鉄三田、新宿、大江戸各線と都電荒川線の１５６両４６７軸。大江戸線の１両１軸のみ、車軸が傷ついた可能性を考慮し