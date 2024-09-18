独立行政法人「福祉医療機構（WAM）」の新型コロナウイルス対応の融資をめぐり、融資を仲介して手数料を受け取ったとして、警視庁は18日、みずほ銀行元理事の三浦由博容疑者（67）=東京都品川区=ら3人を貸金業法違反容疑で逮捕し、発表した。認否は明らかにしていない。ほかに逮捕されたのは、医療コンサル会社「ヘルスケア基盤整備機構」社長の北村隆史（62）=大阪市=、同社監査役の北村健次（39）=同=の両容疑者。警視庁は