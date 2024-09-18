薬飲んで寝てれば治るレスになって丸1年。夫は「その気になれない」と触れ合うことさえ嫌がって／熱が冷めた私たちは（1）義母から孫を急かされても、妊娠なんてできるわけない。だって私たちはもう丸1年レスだから--。時成と夏美は結婚して2年。最初は幸せだったのに、いつしか夫は触れ合うことさえ嫌がるようになり、夏美は「もう女として見られてないの？」と思い悩む日々を送っていました。そんな時、義母との会話から、夫が自