18日、米津玄師が担当する、NHK連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌「さよーならまたいつか！」のOPタイトルバック・フルサイズバージョンがYouTubeで公開された。「さよーならまたいつか！」が主題歌の朝ドラ110作目「虎に翼」は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった一人の女性が、困難な時代に道なき道を切り開き、苦境に立たされた人たちを救うために奔走する姿を描くオリジナルストーリー。女性法律家の先駆者である三