映画、音楽、マンガやファッションーー従来それぞれが独自にカルチャーを育んでいた各コンテンツは、近年その境界線がどんどん曖昧になりつつある。 （関連：【映像あり】高校青春ダンス部漫画『ワンダンス』作者本人によるダンス動画も） アニメソングは今やずいぶん大衆的な音楽となったし、有名ファッションブランドと人気マンガのコラボレーションも近年ではよく見る光景だ。そんな様々なコンテ