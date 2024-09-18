（台北中央社）旅行予約サイトKKdayは18日、日本の旅行予約サービス「じゃらん」と連携し、台湾から日本を訪れる旅行者向けのサービスを拡大すると発表した。じゃらんとの連携により、日本各地の宿泊施設1万軒近くの即時予約がKKdayを通じて可能になった。訪日台湾人客の商機獲得を図る。日本政府観光局の統計によると、今年1〜7月に日本を訪れた外国人客は2100万人を超え、そのうち台湾からの旅行者は355万人余りに達した。KKday