いやそれどころか悪くなってる？まさか不登校になるなんて。小5の娘が6月の終わりにつぶやいたこと／娘が学校に行きません（1）なぜうちの娘が不登校に？いつまで続くの？どうしたらいいの…!?小学校時代に不登校を経験した漫画家・野原広子さんの娘・トモちゃん。当時小学5年生の1学期を過ごしていたトモちゃんは、6月のある朝「今日だけでいいから学校を休ませて」と初めて野原さんに訴えました。「今日だけだよ」と野原さんが許