【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■現在のオープニング部分はそのままに楽曲フルバージョンとしてあらたに制作！ 現在放送中のNHk連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌で、米津玄師が歌う「さよーならまたいつか！」のオープニングタイトルバックのフルサイズバージョンが公開された。 この映像は『虎に翼』のオープニング映像を制作したシシヤマザキによるロトスコープアニメ&