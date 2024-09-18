【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■3種類の衣装でまったく違うカラーを表現！ MISAMOが11月6日にリリースする日本2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』のジャケット写真が公開された。 本作は、全6形態で発売。お揃いの髪型と服装で合わせた初回限定豪華盤、ハリウッド女優のような風格を表した通常盤・ソロ盤、カラフルな組み合わせをしたONCE JAPAN限定盤と、3種類の衣装でまったく違うカラーを表現。