[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] ＼第1弾のラインアップをcheck／10月15日（火）限定発売｜「ウルトラHDルースパウダー ホリデー24」8.5g ￥5,500第1弾には、人気アイテムの限定パッケージが大集結！超微粒子フェイスパウダー「ウルトラHDルースパウダー」は、4K／8Kカメラなどの高い映像技術にも対応できる仕上がりをかなえるべく誕生！ソフトフォーカス効果で毛穴や小じわなどの肌トラブルをふんわりとカバー。驚