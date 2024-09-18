山陽新幹線が2030年代の”自動運転”を目指します。これはJR西日本が発表したもので、2030年代に山陽新幹線の自動運転を目指すとしています。運転士がボタンを押すことで出発し、途中駅の通過や到着駅での自動停止の導入を検討。すでに実用化に向けた試験などを進めているJR東海から技術協力を得るとしています。【2024年9月18日 放送】