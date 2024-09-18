９月18日に開催された天皇杯の準々決勝で、J１の京都とJ２の千葉が対戦した。先制したのは京都。開始11分、マルコ・トゥーリオのスルーパスに抜け出した豊川雄太がネットを揺らす。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！京都は１点リードで迎えた後半に追加点をゲット。川粼颯太のお膳立てからM・トゥーリオが鮮やかなループシュートを決めた。さらに85分にも平戸太