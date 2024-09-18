川崎フロンターレは現地９月18日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第１節で韓国リーグ２連覇中の強豪である蔚山HD FCと敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。劣悪なピッチ状態のため、川崎は立ち上がりから繋ぎの面で苦労。ボール保持率では相手に上回られるも、ボールホルダーにしっかり身体を寄せて自由を与えない。18分に小林悠が遠い位置から放った強烈なミドルは相手GKがセーブ。36分、右CKに合わ