【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2024 Special Digest」のちょい見せバージョンも公開中！ Hey! Say! JUMPが9月24日にリリースするニューシングル「UMP」のM盤（初回現芸盤(2)）に収録される特典映像「出張カタカナ禁止寿司！in 札幌」の“ちょい見せバージョン”が、Hey! Say! JUMのオフィシャルYouTubeで公開された。 「出張カタカナ禁止寿司！in 札幌」は、メ