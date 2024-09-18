愛知県の刈谷郵便局に勤務する局員が郵便物を自分のロッカーに隠していたとして、懲戒解雇されました。日本郵便によりますと、刈谷郵便局に勤める元主任の男性は、2024年3月から6月にかけ、配達しなければならない郵便物9通を自分のロッカーの私服と制服のポケットに隠していたということです。6月にロッカーの定期点検をした際に発覚し、元主任は聞き取りに対して「後で配達しようと考え、ポケットに入れ